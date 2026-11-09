Laut Sprecher ist es der vierte Millionär in Thüringen in diesem Jahr sowie der 21. Großgewinn ab 100.000 Euro. Der bislang größte Gewinn im Freistaat ging im August an eine Person, die den Jackpot von 50 Millionen Euro knackte. Seit dem Start der Lotterie im Oktober 1955 hatte es bis dahin noch nie so lange gedauert, bis die sechs Richtigen plus Superzahl getippt wurden.