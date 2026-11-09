Erfurt (dpa/th) - Gut getippt: Ein Lotto-Spieler aus Thüringen kann sich über den Gewinn von rund einer Million Euro freuen. Beim Spiel "6 aus 49" gewann er oder sie in der zweiten Gewinnklassen, wie Lotto Thüringen mitteilte.
Viele Lotto-Spieler träumen von einem Gewinn. Ein Glückspilz aus Thüringen hat sechs Richtige im Lotto «6 aus 49» getippt - jetzt winkt die Million.
Erfurt (dpa/th) - Gut getippt: Ein Lotto-Spieler aus Thüringen kann sich über den Gewinn von rund einer Million Euro freuen. Beim Spiel "6 aus 49" gewann er oder sie in der zweiten Gewinnklassen, wie Lotto Thüringen mitteilte.
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Bei der Ziehung am Samstag tippte der Glückspilz demnach die sechs Gewinnzahlen richtig - um den Jackpot zu knacken, fehlte jedoch die korrekte Superzahl 8. Damit erhält die Person 1.046.750 Euro. Die gleiche Summe ging zudem an einen Spielteilnehmer aus Baden-Württemberg.
Laut Sprecher ist es der vierte Millionär in Thüringen in diesem Jahr sowie der 21. Großgewinn ab 100.000 Euro. Der bislang größte Gewinn im Freistaat ging im August an eine Person, die den Jackpot von 50 Millionen Euro knackte. Seit dem Start der Lotterie im Oktober 1955 hatte es bis dahin noch nie so lange gedauert, bis die sechs Richtigen plus Superzahl getippt wurden.
Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim klassischen Lotto "6 aus 49" liegt bei etwa 1 zu 140 Millionen. Suchtexperten geben zu bedenken, dass Glücksspiel süchtig machen kann.