Deutlich weniger als erwartet erhalten auch die Tipper einer Ziehung vom Juni 1977. Dabei haben sie sogar sechs Richtige. Sie kreuzten die gleichen Zahlen an, die in der Woche zuvor beim niederländischen Lotto gewonnen hatten. Nur sind sie mit der Idee eben nicht allein: Von den 205 Gewinnscheinen erhält jeder rund 30.000 Mark.

Rekordgewinne in Millionenhöhe

Auf einen einzigen Lottoschein geht dagegen der größte Einzelgewinn in der Geschichte von Lotto "6 aus 49" zurück. Er wird an einem Mittwoch im Januar 2024 erzielt. Der Tipp bringt 48.580.715 Euro – und 30 Cent.

In Deutschland gibt es aber auch Gewinner mit deutlich höheren Beträgen. Ein Mann aus Berlin holt im November 2022 erstmals 120 Millionen Euro – der gedeckelte Höchstgewinn in der deutlich jüngeren Eurojackpot-Lotterie.

In den USA geht es sogar um Milliarden

Doch selbst diese Summe erscheint wie ein Kleckerbetrag im Vergleich zu den Rekorden aus den USA. Ebenfalls im November 2022 wird in Kalifornien der größte Jackpot in der US-Lottogeschichte mit 2,04 Milliarden Dollar (knapp 2,03 Milliarden Euro) geknackt.

Den kompletten Gewinn gibt es aber nur, wenn er in Jahresraten ausgezahlt wird. Lässt man sich den Betrag dagegen sofort überweisen, sind es rund 998 Millionen Dollar – immerhin.