Glücksspiel: Illegales Glücksspiel in Bayern auf Rekordhoch

München (dpa/lby) - Die Zahl der Ermittlungsverfahren wegen illegalen Glücksspiels steigt in Bayern immer weiter an - zuletzt sogar rasant. Im vergangenen Jahr wurden 1.185 Verfahren registriert, mehr als eineinhalbmal so viele wie im Jahr zuvor mit 762. Das geht aus einer Antwort der Staatsregierung auf eine Landtags-Anfrage der Grünen hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zum Vergleich: Im Jahr 2018 waren nach Angaben der Grünen lediglich 77 Ermittlungsverfahren wegen illegalen Glücksspiels gezählt worden.