Am Dienstag war bekanntgeworden, dass sich ein zunächst anonymer Spieler aus Oberbayern gemeldet hat, der in der Vorwoche beim Spiel 77 rund 5,28 Millionen Euro gewonnen hatte. Aus diesem Jahr ist noch ein Eurojackpot-Gewinn vom 16. Mai offen: "3,2 Millionen Euro warten darauf, geltend gemacht zu werden", schilderte die Sprecherin. Der anonyme Spielauftrag mit den Zahlen 6, 8, 15, 27, 39 sowie der Eurozahl 6 wurde in Unterfranken abgegeben. Der glücksbringende Schein kann drei Jahre lang eingereicht werden.