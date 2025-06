Ausgesucht hatte er sich die Gewinnzahlen demnach nicht einmal selbst: Ein Zufallsgenerator wählte die Kombination via "Quicktipp" automatisch für ihn aus, wie Lotto Bayern mitteilte. Inzwischen habe der Mann aber schon erste Pläne mit dem Geld, das er in der Ziehung am 17. Juni gewonnen hatte: "Reisen und eine Immobilie kaufen".