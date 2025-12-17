Glücksspiel: Drei Millionengewinne in Bayern bislang nicht abgeholt

Ende November 2025 hatten gleich drei Spielerinnen oder Spieler aus Bayern mit den fünf richtigen Gewinnzahlen 15, 24, 30, 45, 50 und den beiden Eurozahlen 5 und 6 die höchste Gewinnklasse im Eurojackpot geknackt. Sie gewannen damit jeweils rund 6,7 Millionen Euro. Während sich zwei Gewinner aus Schwaben und Mittelfranken schon gemeldet haben, ist ein Tipper, der seinen Schein in Oberfranken abgegeben hatte, noch unbekannt. Sowohl der 6aus49-Gewinner aus Oberbayern als auch der Gewinner des Eurojackpots aus Oberfranken haben bis Ende 2028 Zeit, ihre Millionen einzufordern.