Glücksspiel: 44-Millionen-Lottogewinn in Schwaben nun abgeholt

"Als ich dann die Gewinnsumme gesehen habe, dachte ich nur – "Nein! Das kann jetzt nicht wahr sein!" Das waren so viele Zahlen, die konnte ich kaum lesen", sagte der Gewinner im Beratungsgespräch mit der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung knapp einen Monat nach seinem richtigen Tipp. Wann er bemerkte, dass er gewonnen hatte, konnte eine Sprecherin der staatlichen Lotterieverwaltung zunächst nicht sagen.