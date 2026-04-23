Glücksspiel: 44-Millionen-Lottogewinn in Schwaben nun abgeholt

München (dpa/lby) - Jetzt ist er um 44 Millionen Euro reicher: Ein schwäbischer Vater, der anonym Lotto gespielt hatte, hat sich nun mit seinem Spielschein gemeldet. Sein Einsatz lag bei 27,30 Euro, wie die staatliche Lotterieverwaltung mitteilte.
Ein Vater aus Schwaben hat den vierthöchsten Einzelgewinn bei Lotto 6aus49 erzielt – mehr als 44 Millionen Euro. Wie er den Gewinn schließlich bemerkte.
München (dpa/lby) - Jetzt ist er um 44 Millionen Euro reicher: Ein schwäbischer Vater, der anonym Lotto gespielt hatte, hat sich nun mit seinem Spielschein gemeldet. Sein Einsatz lag bei 27,30 Euro, wie die staatliche Lotterieverwaltung mitteilte.
Nach der Werbung weiterlesen
Er hatte demnach bei der Lotto 6aus49‑Ziehung am 25. März 2026 als Einziger in Deutschland den Jackpot in der Gewinnklasse 1 getroffen und damit den vierthöchsten Einzelgewinn in der Geschichte von LOTTO 6aus49 abgeräumt. Damit habe er 44.200.989,10 Euro gewonnen.
Der Mann sei erst bei der Überprüfung der Spielquittung in der Lotto-Annahmestelle neugierig geworden. "Zentralgewinn" stand auf dem Display. Im Auto überprüfte er dann seine Tipps.
"Als ich dann die Gewinnsumme gesehen habe, dachte ich nur – "Nein! Das kann jetzt nicht wahr sein!" Das waren so viele Zahlen, die konnte ich kaum lesen", sagte der Gewinner im Beratungsgespräch mit der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung knapp einen Monat nach seinem richtigen Tipp. Wann er bemerkte, dass er gewonnen hatte, konnte eine Sprecherin der staatlichen Lotterieverwaltung zunächst nicht sagen.
Was er mit dem Betrag anfangen will, wisse er bislang nicht. "Es gibt ein paar Ideen, die ich im Kopf habe, aber da lasse ich mir jetzt Zeit", meinte er.