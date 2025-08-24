Das Backhausfest in Haina ist alljährlich ein besonderes Ereignis. Es ist nicht nur ein Erlebnis für den Gaumen, sondern auch ein Höhepunkt der Zusammenarbeit der Dorfbevölkerung untereinander. Die Feuerwehr und die fleißigen Bäcker haben besonderen Anteil am Gelingen dieser dörflichen Festlichkeit. Doch auch Hausfrauen verschiedenen Alters tragen dazu bei, dass die traditionellen Kuchen zu einem Gaumenschmaus werden – weiß Doris Hochstrate und schreibt im März 2015 dazu eine Geschichte auf – ihre Geschichte.