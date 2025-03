Die Glücksburger bringen ihre Stadt auf Vordermann. Sehen sie etwas, das ihnen nicht gefällt, packen sie an. Und so haben sie dieser Tage entlang des Mühlgrabens an der Späths-Ruh Müll gesammelt, Blätter zusammengefegt und das Denkmal, das einst Bürgermeister Späth errichten ließ, gesäubert. Der nächste Schritt: Das Denkmal soll seinen alten Glanz zurückbekommen.