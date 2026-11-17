Erfurt (dpa/th) - In Thüringen ist das Lebensglück in der Bevölkerung einer Studie zufolge so gleichmäßig verteilt wie in keinem anderen Bundesland. Das geht aus dem Länderranking des neuen Glücksatlas hervor, den die Universität Freiburg in Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Klassenlotterie (SKL) erstellt hat. Darin heißt es: "Thüringen ist das Flächenland mit der geringsten Ungleichheit der Lebenszufriedenheit, das heißt, in keinem anderen Flächenland streuen die Glückswerte zwischen den Einwohnern weniger stark."