Regional deutliche Unterschiede

Regional gebe es bei der Lebensqualität deutliche Unterschiede, hieß es weiter. So seien die Menschen im Eichsfeld am glücklichsten. Am niedrigsten sei die Lebenszufriedenheit in den Landkreisen Sonneberg und Saalfeld-Rudolstadt. Generell seien die Bewohner in Städten wie Erfurt, Jena oder Gera zufriedener als Menschen in ländlichen Gebieten.