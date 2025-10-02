Tourismus hat auch positive Effekte

Nach Schätzungen der Behörde Tourismus Western Australia leben etwa 10.000 bis 12.000 Quokkas auf der Insel. "Die Quokka-Population schwankt aber saisonal und von Jahr zu Jahr aufgrund verschiedener natürlicher Umweltbedingungen wie Niederschlag und Hitze", sagt Hogstrom. Insgesamt gelten Quokkas als gefährdete Art.

So umstritten der Selfie-Boom auch sein mag, er hat positive Nebeneffekte. "Der Tourismus hat dazu beigetragen, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass Quokkas eine gefährdete Art sind, was zu einer größeren Aufklärung über diese einzigartigen Tiere geführt hat", sagt Hogstrom.

Tatsächlich setzt die Rottnest Island Authority auf Information statt Abschreckung: Schon auf der Fähre wird Besuchern per Video vermittelt, dass Quokkas schutzbedürftig sind. Auf der Insel angekommen, erklären Schilder, Broschüren und kostenlose Führungen, wie man den Tieren begegnet, ohne sie zu gefährden.

Strenge Regeln – und hohe Strafen

Es gelten klare Vorschriften: Anfassen und Füttern sind tabu. "Das Füttern von Quokkas kann zu Problemen mit ihrem Verdauungssystem führen und sie allgemein krank machen", erläutert Hogstrom. Selbst Blätter aus Menschenhand seien problematisch, da die Tiere sonst ihre natürliche Nahrungssuche verlernten. Auch Wasser sollen Touristen nicht anbieten – Quokkas haben gelernt, Flüssigkeit aus Pflanzen zu ziehen.

Berührungen können die empfindlichen Tiere krank machen. "Es kann sogar dazu führen, dass Mütter ihre Jungen verlassen, wenn sie bei ihnen einen ungewohnten Geruch wahrnehmen."

Wer gegen die Regeln verstößt, muss mit Konsequenzen rechnen. "Nach den Rottnest-Island-Vorschriften von 1988 kann jede physische Interaktion mit einem Quokka zu einem Bußgeld von 200 Australischen Dollar (110 Euro) vor Ort führen. Es kann auch zu einer Ausweisung von der Insel kommen", erklärt Hogstrom.

Die meisten Besucher aber halten sich dem Experten zufolge an die Vorgaben und interagieren angemessen mit den Quokkas. Und das heißt, die Tiere am besten einfach nur mit etwas Abstand in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten. Schließlich befinden sich Gäste hier im Reich der glücklichsten Tiere der Welt - und das soll auch so bleiben.