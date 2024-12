Glück oder Können? So gewinnt man bei "Schnick-Schnack-Schnuck"

Mit 3:0 zieht er weiter ins Achtelfinale des "Schere, Stein, Papier"-Turniers. Der Wettbewerb wird unter dem Namen "Schnick Schnack Schluck" neunmal pro Jahr in Kölner Kneipen ausgetragen, an diesem Abend geht es im Kwatier um den achten Weltcup. Am Ende des Jahres wird der Spieler mit den meisten Punkten zum Weltmeister gekürt. Das Finale findet am 19. Dezember in der Kölner Kultkneipe Stiefel statt.