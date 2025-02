Hemau (dpa/lby) - Ein Mann ist in der Oberpfalz von seinem Traktor überrollt und schwer verletzt worden. Der 85-Jährige schwebt nicht in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. Er fuhr bei der Ausfahrt aus einer Wiese in Hemau (Landkreis Regensburg) mit dem Traktor in den Straßengraben und wurde aus dem Sitz geschleudert.