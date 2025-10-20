 
Glück im Unglück Finderin bringt verlorene Tasche mit Geld und Schmuck zurück

Als eine Frau mit ihrem Auto losfährt, ist der Kofferraum nicht richtig zu. Ausgerechnet ihre Tasche mit Geld und Gold fällt heraus.

 
Eine 60 Jahre alt Frau aus Rosenheim hat dank einer ehrlichen Finderin ihre verlorene Tasche wiederbekommen. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Rosenheim (dpa/lby) - Eine Frau aus Rosenheim hat dank einer ehrlichen Finderin ihre verlorene Tasche mit rund 3.000 Euro und Goldschmuck zurückbekommen. Wie die Polizei mitteilte, fiel die kleine Tasche der 60-Jährigen aus dem Auto, weil der Kofferraum während der Fahrt nicht richtig verschlossen war. Sie hielt sofort an, konnte die Tasche aber nicht mehr finden und entschloss sich dann, zur Polizei zu fahren.

In der Zwischenzeit hatte eine 57-jährige Rosenheimerin die Tasche mit der goldenen Kette und dem Bargeld gefunden. Daraufhin gab sie ihren Fund bei der Polizei ab. Die beiden Frauen werden sich laut Polizei demnächst treffen und einen Finderlohn ausmachen.