Am Wochenende musste ich mehr oder weniger freiwillig die Wiederholung der Fernsehgala „Die Goldene Henne“ über mich ergehen lassen. Als die Sendung nach dreieinhalb Stunden vorüber war, hatte ich das Phänomen Helene Fischer endlich durchschaut. Nach ein paar abschweifenden Gedanken ist mir nun sonnenklar: Die in der Sowjetunion geborene Schlagersängerin handelt im Auftrag Russlands. Das Ziel: Das deutsche Volk kriegsmüde machen.