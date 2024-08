Wir leben in einer hochmodernen Welt – ständig wird alles neuer, moderner, digitaler. Gewissermaßen ist es schon erstaunlich, was Menschen alles geschafft und entwickelt haben: Wir fliegen zum Mond, tüfteln an selbstfahrenden Autos, heilen Krankheiten, an denen vor nicht allzu langer Zeit die Vorfahren noch gestorben sind. Aber die Menschen verkomplizieren auch Dinge, die vor wenigen Monaten noch ganz hervorragend geklappt haben. Wie das stupide Öffnen einer Flasche. Ich weiß, darüber habe ich mich schon einmal aufgeregt. Allerdings nimmt das Dilemma nun neue Formen an: Es gibt im Internet allerlei Anleitungen und Videos, wie man aus einer Flasche trinkt, deren Deckel ungünstig an der Mundöffnung umherbaumelt. Da soll man den Deckel irgendwie drehen und runterklappen. Ich weiß es gar nicht genau, da ich mir die Sachen aus Protest gar nicht erst angeschaut habe. Es kann doch nicht sein, dass wir im Jahr 2024 Anleitungen brauchen, wie wir aus einer stupiden Flasche trinken?! Und generell – wer hat eigentlich diesen Groll gegen Getränkedeckel gehegt? Ich kenne niemanden, der den Deckel einfach in die Natur schmeißt. Warum auch, dann läuft doch die geöffnete Flasche aus. Andererseits gab es vor einigen Jahren ja schon mal ein anderes Flaschenöffnungsproblem – das wurde wenigstens hübsch in einem Lied verpackt. Ob mir das jetzt bei meinem aktuellen Problem hilft? Ich müsse nur den Nippel durch die Lasche zieh’n und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben dreh’n...