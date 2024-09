Man muss sich ja mittlerweile wirklich schämen, Kinderchen, eine Thüringerin zu sein. Habt ihr am Donnerstag die Landtagssitzung verfolgt? Lieblingsneffe Gerti kam vorbei, mitsamt seinem Laptop, und hat mir, nicht ohne auf seine unbändigen Durst- und Hungerattacken hinzuweisen, dieses fürchterliche Schmierentheater in einem Laifschtriem, oder wie das heißt, vorgeführt. Also, was da dieser Alterspräsident von Höckes Gnaden vollführt hat – grauenhaft. „Na, denn prost, Tantchen“, meinte der Junge, zückte sein Handy und zeigte mir darauf ein Foto. Jürgen Treutler posiert da – wahrscheinlich zum Oktoberfest – in einem altdeutsch eingerichteten Wohnzimmer in einer blauen Lederhose mit einem großen blauen AfD-Aufnäher auf der Brust. Eigentlich lächerlich, wenn’s nicht zu schrecklich gewesen wäre, was der Mann da im Landtag gemacht hat. Das Wort „Machtergreifung“ hat’s ja nun wirklich getroffen. Der Rest der Republik, ach was, Kinderchen, der Rest der Welt blickt kopfschüttelnd in unseren kleinen Freistaat, und unsereinem wird angst und bange. Man fragt sich wirklich: Muss ich auf meine alten Tage mein geliebtes Spahl tatsächlich in Richtung Westen verlassen?