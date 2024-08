Ihr ahnt es nicht, Kinderchen, wo euer altes Rhöner Tantchen am vorletzten Freitagabend war. Im Stadion am Millerntor! St. Pauli! Hamburg! Ich sag‘ nur: Hummel Hummel! Mors Mors! Da hatte mich Ahnungslose Lieblingsneffe Gerti, der Gute, in seinen alten Opel verfrachtet, um mich zu einem Überraschungswochenende in die Freie und Hansestadt zu kutschieren. „Als verspätetes Geburtstagsgeschenk, Tantchen“, erklärte der Junge – und erinnerte mich damit daran, dass er meine letzten drei Wiegenfeste schlichtweg vergessen hatte. Na gut, also auf ans Tor zur Welt (das ich mit meinem Hermann, Gott hab‘ ihn selig, in der 90er-Jahren schon mal besucht hatte, ach, wie war das schön). Und weil der FC St. Pauli ja nun mal wieder in die Bundesliga aufgestiegen ist und an dem Abend ein Testspiel gegen Europa-League-Gewinner Atalanta Bergamo bestritt, hatte Gertilein Eintrittskarten für uns beide besorgt. Stellt euch das vor: ich altes, kleines Spähler Frauchen inmitten vor 30000 Fußballfans, die zumeist einen Totenkopf auf ihren T-Shirts trugen. War schon ein bisschen gruselig. Aber schön war’s dann doch, wobei ich mich gefragt habe, ob die Ultras auf der Südtribüne hinter den riesigen Che-Guevara-Fahnen überhaupt was gesehen haben. „Darauf kommt’s denen gar nicht an“, erklärte der Neffe fachkundig – und jubelte mit mir am Ende über ein 3:0 der St. Paulianer. Europapokalsiegerbesieger, toll! Nach dem Spiel zog es den Gerti dann natürlich auf die Reeperbahn, da bin ich lieber mit dem Taxi zurück ins Hotel gefahren …