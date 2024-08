Ich weiß, ich weiß, Nachbarn, der eine oder andere von euch ist die Tage kopfschüttelnd und einen Vogel zeigend an meinem Haus vorbeigelaufen, weil ich im Garten scheinbar seltsame Bewegungen vollführt habe. Der Grund ist ganz einfach: Ich will nächstes Jahr zur Luftgitarren-WM nach Finnland. Da spielt man zur Musik Gitarre, ohne eine Gitarre in der Hand zu haben. Tolle Sache. In diesem Jahr hat der Kanadier Zachary Knowles alias „Ichabod Fame“ gewonnen. Und nächstes Jahr werde ich angreifen. Einen Spitznamen muss ich mir noch überlegen, „Grand Old Herbie“ vielleicht. Natürlich kann ich in meinem Alter nicht mehr Sachen spielen wie „Highway To Hell“, das ist eher was für jüngere, noch dynamischere Kerls als mich. Ich tendiere eher zu „While My Guitar Gently Weeps“ von den Beatles. Klasse Solo, hat damals Eric Clapton für die Fab Four aufgenommen. Und das übe ich halt jetzt ausdauernd.