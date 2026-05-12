Am 14. Mai 2006 wurden die neuen Glocken für die katholische Kirche Sonneberg geweiht. Zu diesem Anlass kamen neben den Sonneberger Katholiken auch viele Gäste. „Und wir hoffen dass diese länger hängen als ihre Vorgänger“, so der damalige Pfarrer Udo Montag vor 20 Jahren. Das erste Geläut war im Ersten Weltkrieg eingeschmolzen worden, das zweite Geläut von 1919 leider nur in „Harteisenguss“ gefertigt und hatte somit nur eine für Glocken kurze Nutzungsdauer.