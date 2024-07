Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen. Die Zeilen aus einem mehr als 230 Jahre alten Gedicht von Matthias Claudius sind auch heute noch aktuell. Erst kürzlich waren sie zutreffend für Reisende, die von einem globalen IT-Crash betroffen waren. So kann auch Stephan Heym, Ortsteilbürgermeister von Kaltennordheim und Vorsitzender des dortigen Fußballvereins RSV Fortuna, einiges erzählen. Statt am frühen Morgen des 20. Juli endete seine Heimreise von einem zehntägigen Urlaub in Schottland erst am fortgeschrittenen Abend des übernächsten Tages. Dazwischen lagen zwei Flug-Annullierungen, jede Menge Informationsmangel und Ungewissheiten sowie Versuche, irgendwie nach Deutschland zu gelangen.