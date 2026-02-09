Zu zuverlässig, um uns ausreichend bewusst zu sein

"Die biologische Vielfalt ist die Grundlage jeder Wirtschaft und jeder Gesellschaft", erklärte Qu Dongyu, Generaldirektor der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO), zu dem Bericht. Sie schaffe Arbeitsplätze und Einkommen, reguliere das Klima und sichere die Versorgung mit Nahrungsmitteln, Wasser und Gesundheitssystemen.

Gerade ihre vermeintliche Selbstverständlichkeit verschleiere das Ausmaß unserer Abhängigkeit von ihr. "Allzu oft ist die biologische Vielfalt ein unsichtbarer und entbehrlicher Vermögenswert in der Bilanz." Diese Sichtweise ändere sich, das Bewusstsein für die Risiken versagender Vielfalt nehme zu. Dieses neue Denken sei keineswegs optional. "Es ist für unsere gemeinsame Zukunft unverzichtbar."

"In jedem Fall ist Biodiversität niemals ein Randthema", betonte in einem Statement zum Bericht auch Khaled El-Enany, Generaldirektor der UN-Kulturorganisation Unesco. "Sie ist der Kern dessen, was Unternehmen erfolgreich macht oder scheitern lässt: die Widerstandsfähigkeit der Wertschöpfungskette."

Silke Düwel-Rieth, Leiterin Wirtschaft & Märkte bei der Umweltorganisation WWF Deutschland, sagte: "Die Biodiversitätskrise ist die Schwester der Klimakrise." Sie sei weniger sichtbar, aber genauso gefährlich. Viele Unternehmen unterschätzten, wie sehr der Verlust an Arten und Ökosystemen ihr Geschäftsmodell bedrohe. Der Zugang zu sauberem Wasser, fruchtbaren Böden, stabilen Lieferketten und natürlichen Rohstoffen sei auch und gerade eine knallharte Wirtschaftsfrage.