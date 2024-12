Hinrichs verteidigte die damaligen Protestformen, die bewusst gewählt worden seien. "Wir wussten, dass Gefängnisstrafen damit einhergehen können", sagte sie. Solche Strafen seien für die Beteiligten sehr beängstigend. Aber: "Wir sagen: Jetzt ist der Zeitpunkt, alles zu schützen, was uns lieb ist, jetzt ist der Zeitpunkt, wirklich Alarm zu schlagen, und wenn das manchen zu laut ist und sie uns dafür einsperren, dann ist das so. Aber ich glaube, die Zukunft wird zeigen, dass es so laut sein musste."