Wer ein Medikament aus der Hausapotheke nimmt, hat mit hoher Wahrscheinlichkeit schon einmal ein Produkt aus Hinternah in der Hand gehalten. Bei der Firma Remy & Geiser entstehen Verpackungen und Verschlusssysteme für Arzneimittel, die weltweit zum Einsatz kommen. Das wussten Sie nicht? Das und viel mehr ist zu erfahren bei der IHK-Aktion „Industrie Intouch“. Also hereinspaziert in die sonst für die Öffentlichkeit verschlossenen Werkhallen!