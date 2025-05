Dass in diesem Jahr zwölf Arbeitgeber weniger als 2024 nach Sonneberg angereist sind, davon hat man in der Eishalle nicht viel gemerkt. Schon in den Morgenstunden wird angeregt diskutiert. Jeder Azubi könnte die Führungskraft von morgen sein. Doch dafür müssen die Arbeitnehmer langfristig gebunden werden. Genau das hat sich auch die Röchling Gruppe auf die Fahne geschrieben, die auf dem Gebiet der Kunststoffverarbeitung unterwegs ist. Das Mannheimer Unternehmen hat weltweit Niederlassungen. Eine davon befindet sich in Neuhaus am Rennweg. Vor Ort sind Ausbildungsleiter Fernando Neuhöfer sowie Personalerin Bettina Lange.