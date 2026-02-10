Die diesjährige Karnevalskampagne des Wenigentäfter Karnevalsvereins (WCV) steht unter dem Motto „Mit Glitzer, Neon, Discoball – Wenigentaft feiert Karneval“. Lange wurde im Ort spekuliert, wer das neue Prinzenpaar sein würde. Dann war es soweit: Prinzessin Zita I. aus der Schlosser-Dynastie und Prinz Markus II. aus dem Hause von Hubert I. eröffneten mit ihrem Einzug in das Wenigentäfter Dorfgemeinschaftshaus die Prinzenkürung. Begleitet wurden sie von der Blasmusik, der Prinzengarde, der Prinz Markus angehört, und der Grünen Garde, in der Prinzessin Zita tanzt.