Würmer sollen hier helfen. Sie sollen die Feststoffe so weit zersetzen, dass nur ein Häufchen Erde übrigbliebt. Der bei DAV für Hütten und Wege zuständige Robert Kolbitsch züchtet die Würmer derzeit im Innenhof der Bundesgeschäftsstelle in München in einem Kompostbehälter. "Die vermehren sich, ihnen geht's prächtig, ich füttere sie jeden Tag."

Brauchwasser aus der früheren Kläranlage

Der Gletscher namens Schlatenkees, der früher direkt an der Hütte vorbeiging und Wasser lieferte, ist heute Hunderte Meter entfernt - zu weit für eine Leitung. Ein Sammelbehälter zum Auffangen von Regen- und Schmelzwasser soll nun die Hütte besser versorgen, die Wasserspeicher werden auf 32 Kubikmeter erweitert. Zum Reservoir wird auch die bisherige Kläranlage - vorerst aber nur für Brauchwasser.

Einfachheit statt "Eskalation der Gemütlichkeit"?

Duschen, Fünf-Gänge-Menüs, Zweibettzimmer und manchmal sogar eine mit Sauna: Berghütten haben massiv an Komfort aufgerüstet. Doch den zu halten wird angesichts knapper Ressourcen gerade in schwer zugänglichen Hochlagen mit ihrer sensiblen Natur immer schwieriger - und fragwürdiger.

"Die Konkurrenz in den Bergen hat auch, was die Hütten angeht, zu einer Eskalation der Gemütlichkeit geführt", kritisiert DAV-Vizepräsident Arnoldt. Er mahnt eine Rückkehr zur Einfachheit an. Eine Berghütte sei nun mal kein Hotel.

Gletscherschwund "schneller als je gedacht"

Fotos zeigen: Vor 150 Jahren begann der Gletscher auf knapp 2.500 Metern Höhe direkt an der Alten Prager Hütte. Hier wurden die Steigeisen angelegt - heute kommen Bergsteiger erst rund 500 Meter weiter oben auf Eis, auf etwa 3.000 Metern Höhe. Die Gletscherschmelze schreitet rasant voran - "schneller als je gedacht", sagt Florian Jurgeit vom Nationalpark Hohe Tauern.

Da, wo sich früher vermeintlich ewiges Eis mehrere Hundert Meter dick türmte, weiden heute Schafe. Und da, wo 2019 noch Gletscher war, hat sich ein 15 Hektar großer See gebildet.

In den Alpen ist die Erwärmung doppelt so hoch wie im globalen Schnitt, sagt der DAV-Geowissenschaftler Tobias Hipp. Die Hälfte der Gletscher wird hier Prognosen zufolge bis Mitte des Jahrhunderts verschwinden.

Gefahren für Bergsteiger und Talorte

Auch der Permafrost, der den Boden in der Höhe zusammenhält, schmilzt. Berghütten werden instabil. Der Felssturz in Blatten in der Schweiz, der Bergsturz am Fluchthorn, der den Gipfel um 20 Meter niedriger machte, der Gletschersturz an der Marmolata mit elf Toten und gerade ein Felssturz im Nationalpark Berchtesgaden mit einem verletzten Wanderer - die Gefahren steigen.

Eine Reihe klassischer Hochtouren ist nicht mehr machbar. Unbegehbar, zu gefährlich. Bergführer Hans Hocke sagt: "Wir müssen Wege verändern, wir müssen Routen verändern, wir müssen Zeiten verändern. Und wir müssen verzichten."