Wenn es in der Nacht von Sonntag auf Montag am Tongraben rumpelte und staubte, steckte kein Güterzug dahinter – sondern der Umbauzug „Mammut“. Das mehrere hundert Meter lange Gefährt arbeitete sich durch den Abschnitt und erneuert rund 9000 Schwellen. Der Name ist Programm: „Mammut“ ist ein rollendes Baustellenkraftwerk. Innerhalb weniger Meter erledigt der Zug alles fast selbstständig. Hydraulische Arme heben die Schienen an, schieben den Schotter zur Seite, ziehen die alten Schwellen heraus, setzen neue ein, legen die Schienen wieder auf und schieben den Schotter zurück. Ein 1:1-Tausch, bei dem das vorhandene Material wiederverwendet wird – schnell, routiniert und präzise. Dazu kommen Lärm und Staub, unvermeidbar bei dieser Arbeit.