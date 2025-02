Gleichwertigkeit: Weiterhin Anträge auf Anerkennung von DDR-Abschlüssen

Knapp 20 Fachschulstandorte in der DDR auf Thüringer Gebiet

Zuständig für die Anerkennung der Gleichwertigkeit von DDR-Abschlüssen sind die Länder, in denen die jeweilige Ausbildungsstätte lag. In Thüringen gab es knapp 20 Standorte von Ingenieur- oder Fachschulen, darunter in der Veterinärmedizin, für Bauingenieure, Lehrer für die 1. bis 4. Klassen und für die Ausbildung in der Krankenpflege. Ein direktes Pendant zu den DDR-Studiengängen an Ingenieur- und Fachschulen in Westdeutschland gab es nicht immer.