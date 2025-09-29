In etlichen Gebieten Deutschlands laufen bereits die Arbeiten zum Bau der rund 700 Kilometer langen Südlink-Gleichstromtrasse, die von Schleswig-Holstein im Norden bis nach Baden-Württemberg im Süden verlaufen soll. In Kürze wird es in der Gemarkung Wasungen losgehen – zum geplanten Bauablauf informierten Pressesprecher Kevin Zdiara und weitere Vertreter des Übertragungsunternehmens Transnet BW jüngst zur Stadtratssitzung in Wasungen.