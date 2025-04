Damit bleibe Witzmann nicht als diejenige in Erinnerung, die etwas falsch gemacht habe, sondern als Gleichstellungsbeauftragte, die ihren Einsatz für Frauen und deren Rechte ernst genommen habe. "Das ist ein wichtiges Signal an alle Gleichstellungsbeauftragten und frauenrechtlich Aktiven. Nur, wenn wir alle unseren Auftrag ernst nehmen und uns nicht mit Diskriminierung und sexueller Gewalt abfinden, sondern uns dagegen wehren, können wir die Verhältnisse ändern", so Ohler.