Spricht man von der Kirmes, so wird sie bei uns nicht mit Fahrgeschäften und Rummel verbunden, wie Google bei diesem Stichwort erklärt, sondern mit Tanz, Trachten und (Blas)Musik. Bindet man noch das Wetter mit ein, dann sind die wahren Helden die Musikanten, überall dort wo gerade Kirmes ist und der Witterung getrotzt werden muss. Das galt am Wochenende auch für die „Kirmesmusikanten vom Gleichberg“ in Gleicherwiesen beim traditionellen Kirmesantrinken, bei den Ständchen im Dorf bei unerwünschten Regen oder dem sonntäglichen Frühschoppen. Sie sind die Stimmungs-Schnittstelle bei jedem Wetter.