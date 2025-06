Die Motorsäge knattert und der Arm der 30 Meter hohen Hebebühne ist in der Krone des riesigen Baums, der am jüdischen Friedhof von Gleicherwiesen steht, verschwunden. Umschlossen vom Blätterkleid arbeitet Ringo Brückner, kürzt lange Ständer ein, entlastet die 30 Meter hohe Linde, nimmt Totholz heraus. Seine Arbeit folgt einem ausgeklügelten Plan. Und den hat sein Chef Thomas Schmidt in der Hand. Der „Baumbiber“ – Forst- und Baumservice aus Kloster Veßra – wird in Gleicherwiesen zum Baumretter. „Wir entlasten die Krone und versuchen sie zu sichern“, sagt Thomas Schmidt. Er freut sich sehr, dass der jahrhundertealte Baum ausgeschlagen hat. Und wie Blätter und Blüten gesprossen sind! Schmidt und seine beiden Mitarbeiter werden in dieser Woche Baumfriseure. So scheint es – doch das, was Thomas Schmidt, Ringo Brückner und Jan Jaeger tun, ist viel mehr als nur zu „frisieren“ und Konturen zu schneiden. Die Männer werden im Falle der Gleicherwiesener Linde zu Baumstabilisatoren und Baumrettern.