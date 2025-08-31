Das 1. Gleichberg Simson Treffen am Samstag in Bedheim ist trotz wechselhaften Wetters ein Erfolg gewesen. „Mit der Premiere waren wir sehr zufrieden“, sagte Maurice Müller, der Präsident des veranstaltenden Vereins Gleichberg Kombinat. Er vermeldete 73 Teilnehmer mit ihren Mopeds an der Ausfahrt, die über Roth, Zeilfeld, Waldhaus, Römhild, Milz, Hindfeld, Gleichamberg, Gleicherwiesen und Simmershausen zurück nach Bedheim führte.