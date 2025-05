254 Kinder, 20 Lehrer und Betreuer, 30 Helfer – sie alle zog es am Mittwochmorgen bei strahlendem Sonnenschein in den Wald am Fuße des großen Gleichberges. Grund: Die Waldjugendspiele 2025, vorbereitet vom Heldburger Forstamt. Mitarbeiterin Sophia Sommer organisierte zum dritten Mal das Format mit der größten Öffentlichkeitswirksamkeit der Waldhüter. Sie stimmte sich im Vorfeld mit den Forstämtern Kaltennordheim und Schönbrunn ab, organisierte Logistik und Infrastruktur mit Behörden und Unterstützern. 14 Klassen aus dem Landkreis und der Grundschule aus Behrungen tauchten an zwölf Stationen tief in den Wald ein. Sportliche Wettkämpfe, Wissenstests, Wissensvermittlung waren die Schwerpunkte an den Stopps. Über zwei Kilometer legten die Beteiligten auf dem Parcours zurück, den das Forstamt samt Helfern in den vergangenen Tagen aufgebaut hatte. Finanziert werden die Waldjugendspiele über Spenden.