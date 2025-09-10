„Unsere Vereinsarbeit des 1992 gegründeten Feuerwehrvereins Gleichamberg mit seinen derzeit 44 Mitgliedern gestaltet sich sehr variabel und vielseitig und reicht von der Unterstützung der Feuerwehrkameraden bis zur Mitgestaltung des dörflichen Lebens“, sagt Vereinsvorsitzender Stefano Koch. „Und ebenso variieren der Zweck unseres Vereins beziehungsweise seine Ausrichtung auf bestimmte Ziele“, ergänzt sein Stellvertreter Jens Gräbner, „aber immer mit dem Gedanken, eine gute Sache zu fördern und zu unterstützen“. Dafür könnten wohl auch genügend Beispiele angeführt werden, bestätigten auch Volker Wagner und Wehrführer Enrico Florschütz, die die jüngsten Bemühungen des Vereins zur Unterstützung der Nachwuchsarbeit untermauern.