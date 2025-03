Ein Schwerpunkt für die Jahresplanung der Feuerwehr Römhild werde 2025 der Um- und Ausbau der ehemaligen Immobilie „Autoservice Schneider“ am Ortsausgang Gleichamberg in Richtung Gleicherwiesen sein, in der Feuerwehr und Bauhof gemeinsam unterkommen sollen, betonte Römhilds Stadtbrandmeister Stefan Laube auf Rückfrage. „Alle Formalitäten sind erledigt, der Notarvertrag unter Dach und Fach und auch die Fördermittelzusage ist bereits erfolgt“. Jetzt seien die Planer gefragt, um die beste Lösung für Feuerwehr und Bauhof gemäß der DIN-Vorschriften zu erreichen. Das Objekt soll künftig beide beherbergen und einen zuvor geplanten Neubau ersetzen.