Treffpunkt für alle Interessierten an der Waldbegehung war am sogenannten Taubenhaus in Gleichamberg nahe dem ehemaligen Brecherwerk. Denn das Exkursionsziel war das Forstrevier Gleichamberg, das von Revierleiter Mathias Eisenbach seit nunmehr fünf Jahren betreut wird. Mit dabei auch Jochen Rottenbach, der als Revierleiter für das Revier Römhild seit rund 25 Jahren zuständig ist und in Kürze seinen verdienten Ruhestand antreten wird. Zu beiden Revieren gehört der 1580 Hektar große Kommunalwald der Stadt Römhild, der sich von Bedheim über Römhild bis nach Mendhausen und Westenfeld erstreckt.