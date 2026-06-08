Es schien so, als hätten doch manche Besucher den Kommentar „Feiert endlich mutige Macher“ vom gleichen Tag in der Zeitung gelesen, um die Macher des Brauhausfestes mit ihrem Besuch zu belohnen. Der am weitesten Gereiste kam aus Australien (Canberra) und war bei Verwandten in der Region zu Gast (sein Großvater war wohl ausgewandert). Beim Anblick der Musikanten meinte er im gut verständlichen deutsch: „Ich dachte immer, Lederhosen und Dirndl gibt’s nur in Bayern“. Womit das nun also widerlegt war.