Es ist ein besonderes Ereignis, wenn jemand seinen 100. Geburtstag feiert. Darüber freuten sich besonders auch seine drei Kinder Heidi, Sonja und Gerd, seine sechs Enkel und vier Urenkel. Und um Verwechslungen vorzubeugen sei erwähnt, dass es den Namen Schmidt in Gleichamberg so um die 20 Mal gibt. Aber Armin Schmidt ist wohl vielen Menschen in der Region besser als „Maschine-Wirt“ bekannt.