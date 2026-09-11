Und manches Mal ist die große, weite, schöne Welt dann urplötzlich so winzig klein, dass man sich kaum mehr auskennt. Kürzlich hatten wir in dieser Zeitung über eine Gärtnerin berichtet. Sie heißt mit Nachnamen Gärtner, hat eine Streuobstwiese in Gleichamberg in Bewirtschaftung und in Zeilfeld wohnt, direkt gegenüber der Gärtnerei, die sie übernommen hat, die Enkelin des früheren Gärtners. Daraufhin stand das Telefon kaum mehr still bei Frau… Eyring. Die hat nämlich ebenfalls eine Gärtnerei, allerdings nicht in Zeilfeld, sondern in Gleichamberg - und auch bei Ihr wohnt die Enkelin des früheren Gärtners in direkter Nähe.