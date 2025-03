Erster Weltcupsieg für Coletta Rydzek, historisches Podest für Victoria Carl vom SC Motor Zella-Mehlis: Die deutschen Skilangläuferinnen haben beim Sprint in Lahti einen Traumtag erlebt. In Finnland triumphierte Rydzek überraschend erstmals in ihrer Karriere, sorgte für den ersten DSV-Sieg in dieser Saison und den ersten deutschen Sprinterfolg seit gut 23 Jahren. Olympiasiegerin Victoria Carl wurde Siebte und wird damit die Saison als erste deutsche Frau auf dem Podest des Gesamtweltcups beenden.