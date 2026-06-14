Mit einem Tag Vorsprung sind die Suhler mit ihrer Weinfest-Premiere auf dem Markt-Platz gestartet, bevor auch in Benshausen ab Samstagabend für ein Wochenende die Weinkultur zelebriert worden ist. Ein Wagnis bei diesen Wetterprognosen für erstere, denn Regen, Genuss und Fröhlichkeit passen nur bedingt zueinander. Doch nicht nur Jürgen Dietz blieb davon mit seinem Eventservice-Team unbeeindruckt, auch Suhler wollten sich den Auftakt dieses neuen Formates für Suhl keinesfalls entgehen und sich somit auch von einer gewaltigen Husche nicht unterkriegen lassen. Die, die gekommen waren, blieben und das sogar länger als vermutet.