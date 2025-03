www.Gott-ist-online.com

Alle Attribute können nur analog, im Sinne einer Ähnlichkeit Verwendung finden. Gemäß dem Grundsatz des IV. Laterankonzils von 1215: „Von Schöpfer und Geschöpf kann keine Ähnlichkeit ausgesagt werden, ohne dass sie eine größere Unähnlichkeit zwischen beiden einschlösse.“ Im (wunderbaren) lateinischen Original lautet dieses fundamentale Axiom christlicher Gotteslehre: "Quia inter creatorem et creaturam non potest tanta similitudo notari, quin inter eos maior sit dissi‐ militudo notanda."

Man kann Gott tatsächlich in allen Dingen finden. In der Natur genauso wie im Nächsten, in der Realität genauso wie in der Virtualität. Doch Gott ist immer größer als alles, was in Worten, Wissen und Welten gesagt, gewusst und eingefangen werden kann.