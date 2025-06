Glaube: Pilger starten Fußwallfahrt nach Altötting

Regensburg/Altötting (dpa/lby) - Zum 196. Mal wollen am Donnerstag (8.00 Uhr) wieder hunderte Gläubige von Regensburg aus ins 111 Kilometer entfernte Altötting ziehen. Die Fußwallfahrt steht unter dem päpstlichen Motto "Pilger der Hoffnung". In einer Zeit, in der sich in dieser Welt vieles verändere, sich Unsicherheit breit mache und oft Zweifel und Entmutigung den Blick in die Zukunft trübten, brauche es Hoffnung, so die Veranstalter.