Der Neunjährige war laut Polizeibericht auf die Beethovenstraße in Zella-Mehlis gelaufen. Aufgrund von Glätte rutschte der neunjährige Junge aus und stürzte. Ein Autofahrer bemerkte die Situation und versuchte noch zu bremsen, was jedoch ebenfalls aufgrund des Glatteises nicht mehr rechtzeitig möglich war. „Es kam zur Berührung zwischen dem Fahrzeug und dem Kind“, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. Der Neunjährige wurde dadurch verletzt und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Zu entstandenen Sachschäden ist laut Polizeibericht derzeit noch nichts bekannt.