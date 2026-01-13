Der Gang auf dem Bürgersteig wurde zu Wochenbeginn vielerorts sprichwörtlich zu einem Balanceakt. Nach dem ersten richtigen Winterschnee und einer kurzen, aber kräftigen Frostperiode hatte sich Eis gebildet – beziehungsweise hatten die Plusgrade das Eis unter dem Schnee freigelegt. Das birgt Sturzgefahren für Fußgänger – mal abgesehen von dem unangenehmen Gefühl, beim Laufen ständig irgendwo wegzurutschen.