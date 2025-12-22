Ein Silo mit Dolomitsand auf einem Lkw-Auflieger sollte entladen werden – und detonierte aus bisher nicht bekannter Ursache. „Teile des Silos wurden dabei durch die Luft geschleudert“, so die Auskunft aus der Landespolizeiinspektion Suhl. Die Trümmerteile seien bis zu 50 Meter weit geflogen. Dadurch seien zwei Personen, die sich in der Nähe aufhielten, schwer verletzt worden. Sie sind mit dem Rettungsdienst ins nahe gelegene Klinikum gebracht worden, hieß es auf Nachfrage der Redaktion.