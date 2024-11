Glaswerk Ernstthal: „Industrie intouch“ ist ein voller Erfolg

Auch in der Ausbildung ist die Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmen und der Stadt beziehungsweise des Landkreises sehr wichtig. Bei Wiegand befinden sich zur Zeit 18 Azubis in der Ausbildung. Damit diese Jugendliche danach aber auch bleiben und weiter hier arbeiten können bedarf es Voraussetzungen in den Kommunen. Es geht dabei um die Infrastruktur, kulturelle Einrichtungen, medizinische Versorgung und vor allem auch um die Verkehrsanbindung. Nach wie vor ist gerade Letztere in der Region rund um gerade diesen Standort durchaus problematisch. Gleichzeitig werden die „neuen jungen Leute“ in der freiwilligen Feuerwehr, der Bergwacht und in den verschiedensten Vereinen der Region benötigt.